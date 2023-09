Zniszczone banery wyborcze w Kujawsko-Pomorskiem. Co za to grozi?

Swastyka i "zdychajcie" na plakatach w Kujawsko-Pomorskiem

Zniszczone plakaty wyborcze. Zatrzymano nastolatka

W trakcie tegorocznej kampanii, podobnie jak przy okazji poprzednich wyborów, regularnie dochodzi do niszczenia plakatów wyborczych. Wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz, startujący do senatu, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazał zniszczone banery ze swoją podobizną.

Wybory 2023. Poseł zawiadamia policję ws. banerów

- Za niszczenie materiałów wyborczych składam wniosek na policję i do prokuratury - przekazał Piotr Borys.

Wybory 2023. Co grozi za zniszczenie plakatu wyborczego?

Politycy nie mogą umieszczać swoich plakatów m.in. na terenie:

szkół,

lokali wyborczych,

urzędów,

sądów

jednostek wojskowych.

Banery nie mogą także ograniczać widoczności kierowcom ani innym uczestnikom ruchu drogowego.

Niszczenie i nieuzasadnione usuwanie plakatów wyborczych jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, wysokość mandatu w takim przypadku może wynieść do 5 tys. zł. W przypadku, gdy komitet wyborczy oszacuje, że straty poniesione przez zniszczenie plakatu wyborczego przekraczają 500 zł, osoba, która go dokonała, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności w wymiarze od trzech miesięcy do pięciu lat.