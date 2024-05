ZUS Toruń odebrał mu zasiłek, bo na L4 wyszedł z domu. W sądzie wygrał! Mógł chodzić, a ćwiczyć powinien - w ramach rehabilitacji

Ale coraz więcej osób odwołuje się do sądów, skarżąc decyzje ZUS-o nakazujące zwrot zasiłku chorobowe i te sprawy wygrywa! Bo czasem ZUZ bywa nadgorliwy. Oto kolejna już taka wygrana sprawa z oddziałem ZUS w Toruniu. To historia pana Kamila, budowlańca.

Pan Kamil po operacji miał się rehabilitować. I czynił to! Zgodnie z medycznymi wskazówkami

Co robił? Wszystko, by jak najszybciej wrócić do sprawności i pracy, ale - uwaga - zgodnie z zaleceniami medyków. To fakt bezsporny, który potwierdzony został później przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Mężczyzna ćwiczył m.in. z piłka czy taśma oporową, a także na siłowni zewnętrznej.

Kontrolerzy ZUS zapukali do drzwi, ale pana Kamila nie zastali. Cofnęli zasiłek chorobowy...

25 maja kontrolerzy ZUS w Toruniu zapukali do drzwi mieszkania pana Kamila, ale chorego nie zastali. Tego samego dnia wystosowali do niego pismo, w którym informowali o przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystywania L4. Wezwali go do usprawiedliwienia nieobecności w domu, w terminie do 9 czerwca 2023 roku.