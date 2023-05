10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu? Wiele banków wprowadza nową opłatę

Nowe opłaty zostaną wprowadzone przez banki. Klienci zapłacą dodatkowe kwoty za korzystanie z ich usług. Dotyczy to przede wszystkim korzystania z obcych bankomatów. Co istotne, wyniesie to aż 10 złotych! Kto dokładnie wprowadza opłaty? Kiedy zdołamy ich uniknąć?

Co planują banki?

Coraz więcej banków decyduje się na wprowadzanie dodatkowych opłat wynikających z korzystania z kart kredytowych. Opłatom mają podlegać czynności związane z użytkowaniem kart przy braku wykonania odpowiedniej ilości transakcji. Oznacza to, że najbardziej dotknie to osoby korzystające z kart w niewielkim stopniu, ale jednak stanowi to dla nich element comiesięcznych działań. Dotknie to opłacania płatności za usługi i produkty.

Poważne zmiany w banku PKO BP

O zmianach mówi przede wszystkim największy bank w Polsce, czyli PKO BP. Ta instytucja finansowa ogłosiła usunięcie kilku typów kont, które zostaną zastąpione kontem zero. Te ma być bez opłat, ale bank zapowiedział, że karta do konta będzie kosztować nas 10 złotych, jeśli wykonamy mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie.

Zapłacimy więcej za wypłatę pieniędzy - ile dokładnie? Za co jeszcze?

Banki wyraźnie podnoszą opłaty za korzystanie z gotówki. Dotknie to przede wszystkim wypłat z obcych bankomatów. Zwykle opłaty są zerowe lub wynoszą 5 złotych, ale teraz mają one wynieść aż 10 złotych. Droższe będzie również obsługiwanie zadłużeń. Tu opłaty wzrosną z 30 nawet do 80 złotych. Oznacza to, że klienci powinni wyraźnie ograniczyć transakcje gotówkowe i skupić się na bezgotówkowych.

Jak uniknąć opłat?

W przypadku PKO BP uniknięcie opłaty 10 złotych jest możliwe przy dokonaniu co najmniej 5 transakcji Blikiem lub transakcją bezgotówkową. Co istotne, wypłacanie pieniędzy z bankomatu Blikiem będzie darmowe nawet w przypadku obcych bankomatów. Nic nie zapłacą klienci za pierwszą wpłatę i wypłatę w placówce banku. Każda kolejna kosztować będzie jednak 10 złotych - oczywiście w danym miesiącu.

Opłaty podniosą również inne banki?

To nie tylko PKO BP ma zamiar wprowadzić tego typu opłaty. W ślad za tym bankiem poszło BNP Paribas - tu ceny kart, a także wpłaty i wypłaty w placówce mają wynosić więcej, bo aż 12 zł. Z kolei przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów Euronet klienci BNP Paribas zapłacą 7 zł zamiast 5 zł.

Z kolei inne banki nie planują wprowadzenia tego typu opłat. Wśród nich wymienić można m.in.: Credit Agricole;

ING Bank Śląski;

Citi Handlowy;

mBank;

Pekao S.A.

Alternatywa na rynku

Dzięki temu, że nie wszystkie banki wprowadzają tego typu opłaty, dla wielu klientów cały czas dostępne są oferty korzystne pod tym względem. Jeśli ktoś chce uniknąć opłacania za wyciąganie gotówki z banku, może wybrać oferty kilku banków, które nie stawiają na takie opłaty.

Rośnie popularność bankowości internetowej

Analizy rynku pokazują, że obecnie na popularności zyskuje bankowość internetowa. Jedną z przyczyn tego upatrywać można w chęci unikania dodatkowych opłat za sam fakt przeprowadzenia transakcji. W ciągu 15 lat odsetek osób korzystających z bankowości online wzrósł ponad trzykrotnie. W Polsce w 2022 roku średnia wyniosła 56% osób korzystających z bankowości internetowej, co plasuje nas o 4% poniżej średniej unijnej. Odsetek ten w Polsce jest największy w grupie osób 25-34 lata i wynosi aż 76 procent. Co istotne, jest to więcej od średniej Unii Europejskiej (73%).