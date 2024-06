100 lat od pierwszego maratonu. W sobotę charytatywna sztafeta, pobiegną w niej "Nowości" Daniel Ludwiński

Ubiegłoroczny 40. Toruń Maraton zgromadził na starcie tłum zawodników Piotr Lampkowski

W najbliższą sobotę minie dokładnie 100 lat od pierwszego biegu maratońskiego w Polsce - 15 czerwca 1924 roku biegacze rywalizowali na trasie z Płutowa do Torunia. Okazja do świętowania jest więc zacna, a skoro tak, to i obchody będą odpowiednio huczne. W programie nie zabraknie m.in. charytatywnej sztafety, w której wystąpi także nasza redakcja.