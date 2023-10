11 listopada rozpoczyna się EnergaCAMERIMAGE. Znamy program tegorocznego festiwalu

31. EnergaCamerimage w Toruniu. Jaki program?

31. Festiwal EnergaCamerimage, któremu patronują "Nowości", startuje w sobotę, 11 listopada na Jordankach. Imprezę otworzy pierwsza polska projekcja nagrodzonego w Wenecji Złotym Lwem filmu „Poor Things” („Biedne istoty”) w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Robbie Ryan, autor zdjęć do tego filmu, spotka się z widzami w Toruniu.

Kolejne dni festiwalu obfitować będą w następne seanse, premiery, prelekcje, warsztaty i spotkania. W mieście, jak co roku pojawi się wielu niezwykłych i cenionych w branży twórców. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu będzie wizyta Seana Penna, amerykańskiego gwiazdora, zdobywcy dwóch Oscarów. W Toruniu Penn pokaże swój film dokumentalny „Superpower”. To historia Wołodymyra Zełenskiego, aktora, który stał się nieustraszonym prezydentem Ukrainy. To spotkanie zaplanowano na 17 listopada.