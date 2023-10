Do Torunia przyjedzie słynny obraz Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". Będzie wystawiony w Ratuszu

Słynny obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" będzie wystawiony w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego od 12 do 24 listopada. - Z naszego punktu widzenia to jest wyjątkowe przedsięwzięcie - przyznaje Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Obraz Matejki wystawiony równolegle do festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Wystawa, na której prezentowany będzie razem z innymi dziełami słynny obraz Matejki, jest organizowana równolegle do festiwalu EnergaCAMERIMAGE. - Co roku, w ramach festiwalu, przygotowujemy wydarzenie wystawiennicze. Zazwyczaj odbywało się ono w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu". W tym roku postanowiliśmy zmienić miejsce realizacji tego wydarzenia. Znaleźliśmy zrozumienie i pomoc w Muzeum Okręgowym w Toruniu - mówi prezes fundacji Tumult, Marek Żydowicz.

Toruń. Będzie wystawione słynne dzieło Jana Matejki

Dyrektor Muzeum Okręgowego zaznacza, że wystawienie słynnego obrazu Matejki, który malarz namalował w 1873 roku to kolejne ważne wydarzenie dla instytucji w tym roku. - W tej chwili w Ratuszu Staromiejskim mamy ogromną wystawę "Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu". Sądziliśmy, że największe tegoroczne wydarzenie dobiega końca, a okazało się, że kontynuujemy wątek Kopernika, i to spektakularnie - mówi Aleksandra Mierzejewska.

Jak zapewnia prezes fundacji Tumult, do końca nie było pewne, czy "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" rzeczywiście trafi do Torunia. - Nie wiedzieliśmy, czy uda się ten obraz wypożyczyć przede wszystkim z tego powodu, że bardzo intensywnie zabiegała o niego kuria rzymska, która przygotowała ogromną wystawę poświęconą Galileuszowi. Okazało się jednak, że Rzym nie jest w stanie spełnić oczekiwań, które nakłada na wypożyczającego Uniwersytet Jagielloński - mówi Marek Żydowicz.