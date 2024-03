Toruń. Zaniedbane dotąd osiedle Winnica staje się ekskluzywne, choć jeszcze nie wszędzie

Winnica, malowniczo położona średniowiecza część Torunia, zlokalizowana zaledwie około 2,5 kilometra na wschód od Rynku Staromiejskiego, w ostatnich latach była mocno zaniedbana. Dzisiaj to teren, na którym apartamenty sięgają rekordowych cen za metr kwadratowy. Są jednak i takie jej fragmenty, które pozostawiają wiele do życzenia.

Było tu niebezpiecznie

Straż Miejska w Toruniu do 20 marca czeka na zgłoszenia chętnych do pracy. Kandydaci na strażników mają być sprawni fizycznie i psychicznie oraz "życzliwi w kontaktach z obywatelami". Ile zarobią?…

I właśnie to, wraz z położeniem w centrum Torunia postanowili wykorzystać w ostatnich latach deweloperzy. Na Winnicy powstają luksusowe budynki wielorodzinne. Ceny za metr kwadratowy sięgają kilkunastu tysięcy złotych, mieszkania sprzedawane są "na pniu". Drogi jest też wynajem. Ceny w mieszkaniach wynoszą 43-50 złotych za metr, w zależności od wyposażenia. I, co ciekawe, jak twierdzą przedstawiciele biur nieruchomości, im wyposażenie i jednocześnie cena są wyższe, tym łatwiej wynająć lokal.

Wjeżdżamy od wschodniej strony, od Szosy Lubickiej, przy moście generał Elżbiety Zawackiej. To tu ma powstać pierwszy w Toruniu 26-kondygnacyjny drapacz chmur i dwa niższe budynki wielorodzinne, choć decyzję o pozwoleniu na budowę, przynajmniej na razie, uchylił wojewoda. Teren, generalnie, nie zachwyca. Poza jednym okazałym i zadbanym budynkiem jednorodzinnym panuje bałagan. Brakuje utwardzonej drogi, nie brak za to gruzu i śmieci. Mijamy pustostany, małe domki przypominające te, jakie były do niedawna na Dębowej Górze oraz mały, zaniedbany budynek nieczynnego sklepu spożywczego.

Inny świat

Są plusy i minusy mieszkania na Winnicy w Toruniu

Okolica wydaje się być wyludniona, ale być może to wina niezbyt sprzyjającej pogody. W końcu trafiamy na kobietę z dzieckiem w wózku. Pytamy - jak tu się mieszka?

- Na pewno atutami są cisza i piękny widok na Wisłę - stwierdza. - Do tego bliskość centrum miasta, no i same mieszkania. Wiadomo, nowe budownictwo, to i komfort odpowiedni. Miejsce na spacery nie jest wprawdzie idealne, ale zawsze można przejść się do parku Glazja. A minusy? Brakuje infrastruktury, zwłaszcza sklepów. Czasami trudno też wyjechać na ulicę Lubicką, z boku parkują samochody i trudno się wymija. Na temat okolic mostu nawet się nie wypowiadam, bo tam się nie zapuszczam.