Toruń. Dwie firmy chcą kupić tereny po Polchemie! Ale potrzebne są nowe badania czystości gruntu - jedna z firm za nie zapłaci

Kto chce kupić grunty po Polchemie? Co na nich może powstać?

- I takie właśnie 2 oferty częściowe wpłynęły. Wstępnie wydaje się, że można je obszarowo pogodzić. Jeśli tak się stanie, to sprzedana zostałaby ponad połowa całego terenu - mówi syndyk Janusz Iwanicki. Dodając, że zaproponowane ceny są jak najbardziej do zaakceptowania.

Druga firma natomiast to firma budowlana z Torunia . Jak przekazuje syndyk, wcale nienależąca do największych i znanych w mieście. Jej zainteresowanie kupnem gruntu zaskoczyło syndyka, ale - oczywiście - także z wpłynięcia tej oferty jest zadowolony.

Będą nowe badania czystości gruntu po Polchemie - chce tego firma, która sama je sfinansuje

-Dysponuję pozytywna opinią na ten temat, ale sprzed lat. Dlatego zlecone zostaną nowe badania gruntu. Zainteresowana zakupem firma sama je sfinansuje (koszt to około 20 tysięcy zł). Badania i opracowanie wyników potrwają około 3 miesięcy. Jeśli wypadną pozytywnie, na co liczę, to po tym czasie dopiero będzie można finalizować umowę nabycia terenu - objaśnia syndyk Janusz Iwanicki.

Pierwsza z zainteresowanych kupnem firm (ta z branży nieruchomości) stawia jednak konkretny warunek. Chce mieć pewności co do stanu chemicznego gruntu. Najprościej rzecz ujmując, potrzebuje pewności, że gleba po Polchemie jest bezpieczna, niezatruta.

O czym marzą mieszkańcy Torunia? Wielu mówi o parku rozrywki i aqua parku

To oczywiste, że jeśli dojdzie do sprzedaży terenu po Polchemie, to jego nowi właściciele zdecydują, co tam powstanie. Oczywiście, w granicach nakreślonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.