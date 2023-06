Toruń. W pożarze na ulicy Szewskiej pan Starosta stracił wszystko co miał

Z całą pewnością od dawna nurtowało Państwa pytanie, ile mogło być warte Bierzgłowo? Oczywiście nie sama wieś, ale cały majątek, z gruntami, sprzętami i całym żywym inwentarzem. W takich sytuacjach zawsze można na nas liczyć, z przyjemnością na takie pytanie odpowiemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Uczynimy to rzecz jasna przy pomocy "Gazety Toruńskiej", a konkretnie jednego z jej wydań z połowy kwietnia 1903 roku. Majątek przeszedł wtedy w państwowe ręce.

Cóż, jakże inne to były czasy. Wyobraźcie sobie Państwo, że dziś miasto wyznacza nagrodę za wyrycie wandala, który połamał drzewa przy ul. Wybickiego, bo to ona właśnie 120 lat temu nosiła imię Gustava von Gosslera, zmarłego w 1902 roku prezydenta prowincji Prusy Zachodnie.

> "Urząd gminy ogłasza, iż wypłaci nagrodę w wysokości 30 marek za wykrycie sprawcy, który w nocy z 13 na 14 kwietnia połamał przy ul. Gosslera siedem drzewek i powyciągał pale do podtrzymywania tychże".

Kiedy Franciszek Starosta otworzył piekarnię?

O tym, że Franciszek Starosta otworzył piekarnię przy ul. Szewskiej chyba nie pisałem. Nauczony doświadczeniem, że wertując stare gazety należy notować wszystko, bowiem każdy drobiazg może okazać się fragmentem jakiejś większej historii, fakt ten zapisałem w zeszycie, a że pan Starosta zakotwiczył w Toruniu w październiku 1902 roku, łatwo było początek tej historii odnaleźć. W październiku A. D. 1902 w toruńskiej prasie pojawiły się zatem ogłoszenia mistrza piekarskiego Franciszka Starosty, iż przejął on piekarnię przy ul. Szewskiej 12 w domu pana Rogatza.

Jak długo strażacy walczyli z pożarem przy ul. Szewskiej?

Niestety, pan Starosta skrzydeł nie rozwinął. Sześć miesięcy po otwarciu piekarni dotknęło go wielkie nieszczęście.

"W nocy z piątku na sobotę alarmowaną była do pożaru przy ul. Szewskiej l. 12 tutejsza straż ogniowa - informowała w niedzielę 19 kwietnia 1903 roku "Gazeta Toruńska". - Oddział pospieszył w 1/4 godziny po wypadku i zastał wybuchające płomienie oknami z małego domku p. Rogatza. Ogień powstał podobno w piekarni mistrza piekarskiego pana Starosty. O mało nie spaliła się służąca, która sypiała na górze gorejącego domu. Na szczęście na jej krzyk podążyli na miejsce wypadku ludzie i uwolnili ją z płonącego szczytu. Mieszkańcy tego domu byli prawie wszyscy pogrążeni w głębokim śnie, niektórzy więc musieli w koszulach chronić się od ognia. Po kilkugodzinnych walkach zdołano ogień przytłumić, który jednak zniszczył górną część domu p. Rogatza i znaczną wyrządził szkodę dolnej części, gdyż w niektórych pokojach doszczętnie się wypaliło. Straty stąd, jak się zdaje, są znaczne".

Jakie straty poniósł toruński piekarz?

"Zaginęło 500 marek w płomieniach podczas ostatniego pożaru mistrzowi piekarskiemu p. Staroście, który wraz z rodziną tylko z życiem zdołał ujść z płonącego mieszkania. Pan Starosta był tylko nisko zabezpieczony i ponosi, zwłaszcza przez utratę 500 marek, któremi chciał zapłacić dostawcom za mąkę bardzo dotkliwą stratę. Przyczyna pożaru dotąd nie jest znaną, według opowiadania niektórych osób i podług miejsca, w którym ogień najbardziej szalał zapaliło się najpierw w izbie, w której spali uczniowie p. Starosty, co atoli jest bardzo wątpliwem, gdyż musieliby zauważyć jakiś swęd. Ogień spostrzeżono najpierw z ulicy, a mieszkańców płonącego domu prawie gwałtem musiano usunąć. Że wobec takich warunków o nieszczęście nie było trudno, każdy się domyśli".

Niestety nie mamy zdjęcia tego domu. W ogóle ulica Szewska w tamtych czasach niezmiernie rzadko wpadała fotografom w obiektyw. Gdzie była piekarnia pana Starosty? Numer 12 z 1903 roku nie jest tym obecnym. Numeracja się tam pozmieniała i to gruntownie. Można nawet powiedzieć, że bardzo, ponieważ różnice między numerami sprzed zmian na początku lat 30. i po nich są ogromne. Chyba na żadnej toruńskiej ulicy nie były one tak znaczne. Co więcej, w księdze adresowej z 1932 roku, w której są numery stare i nowe, nie widać domu, który przed zmianą nosiłby numer 12. Dom przy Szewskiej 16 po reformie otrzymał numer 2, numer 18 zmienił się na 4...