Adrian Mól, wiceprezydent Torunia przedstawił swój program. Kandydat PiS do sejmu chce zmian dla regionu

- Od ponad roku z panem prezydentem Michałem Zaleskim zabiegamy o to, aby się to stało na bazie naszego Muzeum Okręgowego. Prowadziliśmy już pewne rozmowy z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Zależy mi na tym osobiście. Muzeum Okręgowe na to zasługuje - powiedział Adrian Mól.