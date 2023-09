Spacer po Toruniu okupacyjnym w rocznicę wybuchu II wojny światowej

Wyjątkowy spacer Mieszkańcy Torunia w piątkowy wieczór wyruszyli na spacer śladami okupowanego Torunia. Wydarzenie zorganizowano z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej i spotkało się z dużym zainteresowaniem. Podążając za Marcinem Orłowskim, o 17.30 torunianie wyruszyli spod CSW, by przejść nie tylko ulicami Starego Miasta, lecz także zwiedzić piwnice i podwórka, na co dzień niekoniecznie dostępne.

Okupacyjny Toruń

Torunianie poznali miejsca, gdzie od 1939 roku Toruń broniony był przez polskich obrońców, gdzie przetrzymywani i katowani byli więźniowie przez SS i Gestapo, a także poznali historię skradzionych przez Niemców dzieł sztuki. Każde miejsce zrobiło wrażenie i natchnęło mieszkańców do refleksji. Przebywanie w piwnicach Collegium Maius sprawiło, że choćby przez chwilę mieszkańcy mogli doświadczyć na własnej skórze tego, co czuli przetrzymywani tam po kilkadziesiąt w czasie wojny ludzie – stłoczeni, bez dostępu do światła i świeżego powietrza. Zwiedzający usłyszeli także historię o tzw. łapankach, które odbywały się przy gmachu poczty polskiej, zapoznali się z sylwetką Moniki Dymskiej, poległej w 1943 roku.