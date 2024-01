Afera w żłobku przy ul. Strzałowej. Rodzice wypisują dzieci! Placówka opustoszała

Nagła podwyżka i brak uzasadnień

Do prywatnego żłobka przy ul. Strzałowej na lewobrzeżu uczęszczało ok. 50 dzieci. Do końca ubiegłego roku działał on pod nazwą „Patataj”. Cieszył się dobrymi opiniami wśród rodziców, którzy nie mieli większych zastrzeżeń do funkcjonowania placówki. Dzieci miały dobry kontakt z „ciociami”, czyli pracowniczkami żłobka zapewniającymi im opiekę. Problemy zaczęły rodzić się wraz z nowym rokiem, bo od 2 stycznia 2024 roku żłobek przejęła inna właścicielka i, jak informują rodzice, na start zderzyli się z podwyżką aż o 30% (1800 zł + 400 zł wyżywienie).