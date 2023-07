Ależ syf w Toruniu. O tym miejscu przy placu zabaw na Chełmińskim Przedmieściu miasto zapomniało [zdjęcia]

- Żona jak to zobaczyła, to bardzo się zdenerwowała. Dzisiaj przyszedłem i rzeczywiście źle to wygląda. Wystarczy przejść się dalej, w stronę Borowiackiej, to wszystko jest strasznie zaniedbane. Przydałoby się jednak odpocząć w czystym, a nie w takim bałaganie - komentuje pan Adam.