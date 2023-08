„Bo teatr ma być dla każdego”. Wielki remont w Baju Pomorskim w Toruniu

Najwięcej prac odbywa się w dużej sali widowiskowej, z której zostały wykręcone wszystkie fotele. Poddane zostaną renowacji. Co jeszcze się zmieni? Oprócz nowej wykładziny, nowego koloru ścian i sufitów pojawi się nowy sprzęt.

– Reflektory zostaną wymienione z żarowych na ledowe. Część żarowych jednak zostawiamy ze względu na temperaturę światła, która w teatrze jest inna niż w filmie. Tu także pojawi się pętla indukcyjna. Dołożymy także sztankiety – opowiada dyrektor Lisowski – Dwa nad widownią będą ruchome, ułatwiając pracę elektrykom i akustykom wieszającym reflektory. Wysokość od podłogi do sztankietu to ok. 5,5 metra – dodaje – Dołożony zostanie również sztankiet horyzontowy, co pogłębi scenę o dwa metry