Park and Ride w Toruniu. Czym szybciej: autem czy tramwajem? Sprawdziliśmy

Parkingi Park and Ride przy Dziewulskiego i Olimpijskiej mają być dostępne dla kierowców od 1 września. Miasto zachęca do parkowania na nich, bo ma to być spora oszczędność pieniędzy i czasu. Sprawdziliśmy, czy dla kierowców pozostawienie samochodu na park and ride faktycznie jest dobrym rozwiązaniem.

Grzegorz Olkowski