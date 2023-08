Korki na Żwirki i Wigury w Toruniu. Gdy rozpocznie się szkoła, może być jeszcze gorzej

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej oraz Żwirki i Wigury została przesterowana, by utrzymać lewoskręty dla pojazdów jadących z pierwszej z tych ulic w drugą. Miały zniknąć w związku z uruchomieniem trasy tramwajowej przecinającej to miejsce. Urząd Miasta postanowił je utrzymać po protestach części torunian. Wskazywano, że utrudniony będzie choćby, gdy zniknie możliwość skrętu w lewo z Szosy Chełmińskiej w zachodni fragment ulicy Żwirki i Wigury, dojazd do szpitala na Bielanach.