Bank w kawiarni, kawiarnia w banku. To kolejna "słodka" nowość w Toruniu

Biznesowe rozmowy przy kawie i ciastku

W oddanym do użytku wiosną obecnego roku nowoczesnym budynku, który ma około 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, zaplanowano trzy strefy użytkowe: Fab Lab - niedużej wielkości przestrzeń warsztatową, Living Lab - przestrzeń użytkową o charakterze laboratoryjnym do testowania w warunkach rzeczywistych oraz Demonstration Center - przestrzeń do demonstrowania opracowywanych produktów i usług. To oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.