Barwny i głośny protest zorganizowała przed siedzibą Sądu Rejonowego mieszkanka Torunia

- Każdy powinien skontrolować ksiegę wieczystą w czytelni i sprawdzić dokument po dokumencie. Inaczej może mieć w przyszałości duże kłopoty - nawoływała przed sądem mieszkanka Toruniu. Kobieta twierdzi, że padła ofiarą manipulacji i naruszeń procedur.

Protest przed toruńskim sądem przyciągnął uwagę wielu przechodniów.

"Kraina cudów"

U wejścia do gmachu toruńskiej "rejonówki" pojawiły się powiększone karty wyroków i innych dokumentów, a okolica została oflagowana.

- Wyobraźcie sobie państwo, że jeśli ma się znajomości w sądzie, można sobie zrobić wpis do księgi wieczystej w oparciu o kserokopię, którą „za zgodność” potwierdza adwokat, czyli osoba, która nie ma do tego prawa - nawoływał Stanisław Milewski, który od dłuższego czasu prowadzi krucjatę internetową przeciwko nadużyciom w wymiarze sprawiedliwości. Tym razem przyjechał wesprzeć panią Annę z Torunia. - Kraina cudów. Wiele wskazuje na to, że pan prezes kryje niegodziwą osobę, która chce być sędzią.

"Zamach na prywatne mienie"

Pani Anna szczegółowo przedstawiła swoją wersję wydarzeń:

- To, co dzieje się w tym sądzie, to zamach urzędników państwowych na prywatne mienie rodem z PRL. Podczas podziału majątku pan K. otrzymał większą część majątku w postaci firmy. Ja otrzymałam dwie nieruchomości, na jednej z nich był kredyt. Kredyt mieliśmy spłacać solidarnie, razem. Gdy wyrok w sprawie podziału majątku się uprawomocnił, Mirosław K. stwierdził, że zaprzestaje spłaty kredytu. Od 2010 do 2020 spłacałam kredyt za niego i za siebie, po czym pan K. udał się do banku, uregulował 1/7 kredytu i poprosił bank o wystawienie zaświadczenia, że spłacił kredyt. Ten dokument przestawiający nieprawdę mój były małżonek przedstawił jako dowód w sprawie wpisu do ksiąg wieczystych. Według torunianki, w aktach użytych zostało wiele kserokopii dokumentów, poświadczonych za zgodność przez adwokata:

- Na stronie internetowej sądu jest napisane, że dokumenty muszą być oryginałami poświadczonymi przez notariusza, a od mojego męża ta sama osoba przyjęła kserokopie. Mam podejrzenie, że stało się tak tylko dlatego, że obecna żona mojego męża jest kierowniczką jednego z sekretariatów. Bo nie wierzę w to, żeby pani referendarz tak sobie przyjęła dokumenty od obcej osoby.

Czy prokurator powinien umorzyć

Pani Anna wysłała 7 zapytań do różnych sądów w sprawie zasad składania akt:

- Wszyscy mi odpowiedzieli, że dokumenty poświadczone przez adwokata nie stanowią podstawy wpisu i zostaną z góry odrzucone. Nawołuję wszystkich – sprawdzajcie swoje nieruchomości, bo nie wiadomo, czy w dokumentach dotyczących waszych nieruchomości nie ma kserokopii. Jutro może was dosięgnąć to samo, co mnie!

Podczas protestu padły również oskarżenia w sprawie postępowania prokuratorskiego:

Napisałam doniesienie do prokuratury z art. 231 na referendarz sądową. Pan prokurator umorzył postępowanie. Zażalenie na umorzenie trafiło do sądu. Sędzia również umorzył postępowanie w sprawie koleżanki, nie zrobił w tej sprawie nic, żeby było uczciwie.

To nie ostatni protest

Protestująca torunianka przestrzegała inne osoby, że może je spotkać podobny problem:

- Każdy z nas, kto myśli, że to tylko moja sprawa, jest w błędzie. Każdy powinien skontrolować księgę wieczystą w czytelni i sprawdzić dokument po dokumencie. Bo niebezpieczeństwo jest duże – że spadkobiercy będą mieli problem, aby odebrać spadek. Protest pod toruńskim sądem nie był ostatnią tego rodzaju akcją.

