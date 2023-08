Bez dzieci, bez zwierząt, bez nałogów. O wynajmie mieszkań przez torunian

Początek września to czas, kiedy rynek nieruchomościowy ożywa – szczególnie w miastach uniwersyteckich, do których już niedługo zjadą się studenci. Niezależnie jednak od tego, czy mieszkania poszukuje student, czy osoba pracująca, czeka na nią wiele przeszkód, które musi pokonać. I to głównie ze strony właścicieli… Przeanalizowaliśmy oferty z najpopularniejszych portali ogłoszeniowych i porozmawialiśmy z najemcami.

Bez dzieci, bez zwierząt, bez nałogów

W ostatnim czasie na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych (najczęściej na Facebooku) pojawia się coraz więcej ofert wynajmu mieszkania. Zainteresowanie jest duże, co można zaobserwować choćby po liczbie wyświetleń ogłoszeń lub komentarzy z prośbą o kontakt. Im oferta korzystniejsza, tym więcej chętnych. Właściciele mają więc z czego, a raczej z kogo, wybierać. Wynajmują głównie osoby młode, które chcą się usamodzielnić lub które nie mają możliwości zakupu własnego lokum. Znalezienie jednak odpowiedniego mieszkania nie jest proste – i nie zawsze chodzi o cenę. Wymagania, które stawiają właściciele mieszkań, potrafią zaskoczyć. Bez dzieci, bez zwierząt, bez nałogów. Oferta skierowana wyłącznie do kobiet, tylko dla studentów… Co jeszcze?

Pośrednikom dziękuję!

Napis ten widnieje w wielu ogłoszeniach. Cóż, nic dziwnego – wynajęcie pośrednika wiąże się z dodatkowymi kosztami, które mogą sięgać nawet i większej części jednorazowej opłaty za czynsz. Właściciele nierzadko nie chcą jej ponosić, a nawet i zdarzają się tacy, którzy żądają, by koszt spoczął na najemcy. Gdy doliczy się do tego jeszcze kaucję i pierwszy czynsz, wychodzi spora suma. Czasy są trudne, nic dziwnego, że właściciel chce zarobić, ale czy na pewno opłatę za pośrednictwo powinien ponosić najemca? W końcu to nie on się tam zgłosił…

Wysoki standard?

W wielu ogłoszeniach właściciele mieszkań piszą o wysokim standardzie i za niego wołają niemałą kwotę. W rzeczywistości są to jednak jedne z najtańszych mebli zakupionych w popularnych sieciówkach. I nie ma w tym nic złego – ważne, że służy! Ale czy na pewno w takim wypadku można mówić o wysokim standardzie? Czy nie jest to już po prostu norma? Trudno to jednoznacznie zdefiniować.

Nieaktualne zdjęcia nieruchomości

Piękne zdjęcia przyciągają najwięcej zainteresowanych. Problem pojawia się wówczas, gdy są one nieaktualne, czasem nawet sprzed kilku lat, tuż po remoncie. Podczas oglądania mieszkania dostrzega się podniszczone meble, brudne ściany czy brak ogólnego odświeżenia, którego mieszkanie już wymaga. A właściciel szuka kolejnych lokatorów, którzy dadzą mu zysk. Rozwiązań jest kilka – choćby odświeżenie ścian po kilku latach wynajmowania, albo zapis w umowie o zobowiązaniu odmalowania mieszkania przed jego zdaniem (z rozliczeniem kosztów oczywiście).

Różne nieścisłości

Umowy są skonstruowane różnie. Najczęściej podpisywane na rok, który jest poniekąd okresem próbnym dla obu stron. Ale! Co z okresem wypowiedzenia? Niektórzy właściciele w ogóle go nie uwzględniają. Zamiast tego pojawia się znalezienie kogoś na swoje miejsce – oczywiście po stronie lokatora. W przypadku, kiedy chętnych nie będzie, ten musi ponieść koszty do momentu znalezienia zastępstwa lub końca umowy. Jedna z Czytelniczek podzieliła się z nami informacją, że w umowie miała również zapis o poniesieniu kosztów za ubezpieczenie mieszkania. I to wcale nie tak mało… Wynajmowała mieszkanie przez trzy lata i trzykrotnie musiała je opłacić. Cóż, w umowie zapis widniał, musiała się wywiązać.

Zepsuty sprzęt – płać i płacz To normalne, że sprzęt AGD się zużywa. Ale co wtedy, gdy się zużyje? Powinno być to zmartwieniem właściciela. Niejednokrotnie zdarza się jednak tak, że właściciel, chcąc oszczędzić sobie problemu, prosi, by naprawą zajął się najemca, obiecując oczywiście rozliczenie kosztów. I w porządku, jeśli dwie strony się na to godzą. Niestety – z doświadczeń jednego z Czytelników wynika, że zwrotu kosztów za naprawę pralki nie uzyskał od właściciela mieszkania do dziś. A wyprowadził się kilka miesięcy temu… Co robić? Spisywać umowy? Dokumentować kwitki? Jak to udowodnić i odzyskać wydane pieniądze skoro nie jest to własność wynajmującego? Te pytania padają z ust wielu najemców.

Uprzedzenia?

Mieszkania najchętniej wynajmuje się singlom i parom – oczywiście bez dzieci, zwierząt i bez nałogów. Studenci? Jak najbardziej. Tylko spokojni lub tylko kobiety. Bez imprez, bez hałasów i z poszanowaniem ciszy nocnej. Nic dziwnego, że martwią się o swoją własność, że mają różne doświadczenia, ale czy niektóre z nich nie zmieniają się już w uprzedzenia? Wynajęcie mieszkania wiąże się nierzadko z odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie nierzadko padają pytania o kwestie zawodowe, skąd brane są pieniądze i jaki jest plan na przyszłość. Przesada? Na pewno.