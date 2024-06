Bezpieczne wakacje rozpoczną się w południe przed Galerią Copernicus

To na ogół jest tylko chwila. Huk zderzających się samochodów, lub łomot ciała uderzającego o maskę. Albo po prostu ktoś zasłabnie i osuwa się na jezdnię. Co w takiej sytuacji zrobić? Wezwać pogotowie i inne służby? Obowiązkowo, jednak załoga karetki potrzebuje czasu, aby dotrzeć na miejsce, zaś poszkodowana czy poszkodowany, tego czasu mogą już nie mieć. Wtedy pojawia się problem - jak komuś takiemu pomóc? Co zrobić, aby uratować mu życie?