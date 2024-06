Rewolucja na pchlim targu w Toruniu! Będzie dodatkowe miejsce i dodatkowe terminy

- Zainteresowanie pchlim targiem jest wielkie, więc postanowiłem zareagować. Miałem wiele próśb, by organizować go także w niedziele handlowe. Udało się znaleźć miejsce na organizację pchlego targu w takie dni. To Giełda Towarowa prowadzona przez miejską spółką Urbitor. Szybko doszło do porozumienia. Już wcześniej miałem kontakt z Urbitorem, bo w administrowanym przez tę spółkę obiekcie, Centrum Targowym "Targ", organizuję od lat wystawę motoryzacyjną Oldtimer Meeting Toruń - wyjaśnia Łukasz Gagałowicz.