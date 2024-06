Ziemniaczany pat w centrum Torunia. Kontrowersyjne stoiska wróciły na Rynek Staromiejski

Pomnik Mikołaja Kopernika i przenośne budy, z których sprzedaje się smażone ziemniaki oraz watę cukrową, to połączenie dość osobliwe, do którego doszło jednak w Toruniu. O legalnym handlu nie ma mowy…

Ziemniaki wciąż pod pomnikiem Kopernika

To był filmowy hit sezonu- tak o nagraniu bójki na targu w Toruniu mówi się do dziś. W czerwcu na miejskim targowisku starli się: jego kierownik Karol Maria Wojtasik i sprzedawca truskawek Piotr S.…

> - Sprawa jest złożona i wielowarstwowa. W piątek podjęliśmy interwencję, którą było wezwanie do usunięcia stoiska, ponieważ dochodzi tam do bezumownego zajęcia gruntu gminnego, co stanowi naruszenie art 343 par. 2 kodeksu cywilnego. W związku z tym BTCM wezwał do usunięcia stoiska i naliczył opłatę za bezumowne zajęcie gruntu. Rzeczywiście na miejscu z urzędnikami była policja i straż miejska. Próbowaliśmy działać na mocy przepisu, cyt.: § 1. "Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania", czyli w tym wypadku bezumowne zajęcie gruntu należącego do gminy, a także przepisu § 2. "Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób." Niestety, właściciel stoiska uniemożliwił nam polubowne usunięcie infrastruktury, więc sprawę przekażemy do odpowiednich służb. Jednak dla dobra sprawy nie mogę zdradzać szczegółów - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.