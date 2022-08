Bilet miesięczny czy semestralny? Co bardziej się opłaca i czy pandemia znów nie pokrzyżuje planów?

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu przypomina uczniom o możliwości zakupu bardziej opłacalnego biletu semestralnego.

Do końca wakacji pozostał równo tydzień. W związku z tym, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu zachęca uczniów do zakupu biletu semestralnego i radzi by nie czekać z tym do ostatniej chwili.

4 lata biletów semestralnych

Bilety semestralne wprowadzono w Toruniu 1 stycznia 2018 r. Od tego czasu uczniowie i studenci, zamiast pięciu biletów miesięcznych, mogą kupić jeden bilet ważny przez cały semestr szkolny. To opłacalne, gdyż bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne kosztuje 44 zł, czyli za pięć miesięcy w semestrze płacimy 220 zł, zaś bilet semestralny, uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych, kosztuje 190 zł.

Okresy ważności biletu semestralnego

Bilet semestralny obowiązuje przez pięć miesięcy w określonym terminie, zgodnie z podziałem na semestry szkolne. Dla uczniów okres ten rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 stycznia (kolejny semestr trwa od 1 lutego do 30 czerwca). Studenci rozpoczynają semestr 1 października i trwa on do 28 lutego, następnie kolejny - od 1 marca do 31 lipca. Bilet semestralny ważny jest tylko z dokumentem uprawniającym do ulgowych przejazdów. Uczniowie i studenci powinni pamiętać, aby ich legitymacje były aktualne.

