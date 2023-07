Brudne krzesełka na toruńskiej Motoarenie. Jest obietnica, że to ostatni raz

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

Ostatnio rozegrany mecz był dla żużlowców For Nature Solutions KS Apatora Toruń bardzo udany. Rozgromili na Motoarenie Wilki z Krosna 58:32 i zapewnili sobie awans do fazy play off.