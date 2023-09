Budowa szkoły na lewobrzeżu w Toruniu postępuje. Koszt inwestycji to blisko 77 mln złotych

Budowa nowej szkoły podstawowej na lewobrzeżu to obecnie największa inwestycja oświatowa w Toruniu. Prace postępują, co widać gołym okiem. Firma Strabag na zlecenie Urzędu Miasta rozpoczęła budowę obiektu na przełomie 2022 i 2023 roku. Oprócz sal lekcyjnych przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej w budynku znaleźć mają się także część przedszkolna i książnica, a w przyszłych latach również basen. Nie zabraknie placu zabaw czy boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal i terenów zielonych. W projekcie zatroszczono się również o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Termin zakończenia budowy wyznaczono na 25 listopada 2024 roku, choć przedstawiciele firmy deklarują, że kompleks uda się oddać do użytku uczniów i nauczycieli szybciej, przed rozpoczęciem przyszłego roku szkolnego.