Wyremontowany Leśny Salonik w Młodym Lesie już otwarty

W czwartek odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego przez Kobiety Torunia Leśnego Saloniku w Domu Dziecka Młody Las przy ul. Sienkiewicza 12.

"Młody Las" to istniejący od 1946 roku (na początku pod nazwą Państwowy Dom Młodzieży) Dom Dziecka przy ulicy Sienkiewicza w Toruniu. "Kobiety Torunia" to grupa zintegrowanych osób, które m.in. promują najbardziej znane panie pochodzące z tego miasta. Co łączy jedno z drugim? Otóż panie postanowiły... wyremontować świetlicę, która służy dzieciom.

Pracowite wakacje

Remont zaczął się 11 lipca, jego efekty poznaliśmy w czwartek, 7 września. Skąd taki pomysł? Jarosław Kamiński, na co dzień krawiec i kierownik pracowni teatralnych w Teatrze Baj Pomorski, regularnie organizuje pokazy mody "Kobiet Torunia". Na wybiegu błyszczą wtedy torunianki, które na co dzień nie zajmują się modelingiem. Kamiński szyje dla nich specjalne suknie, ostatnio z toruńskimi zabytkami.

Nauczyły miłości

- Dwie z modelek pracują właśnie w "Młodym Lesie" - wyjaśnił niedawno na naszych łamach pan Jarosław. - Bardzo nas uczą miłości do tych dzieci. Nie ma co ukrywać, że większość tu mieszkających pochodzi z trudnych rodzin i nie mają swojego bezpiecznego miejsca. Ich opiekunki nas uczulają, że te dzieci zasługują, żeby wiedzieć, jak to jest wyjechać na wakacje, że mogą mieć swój styl i charakter, a nie tylko to, co ktoś im narzuci. Żeby im ułatwiać drogę przez życie, postanowiliśmy zrobić dla nich coś miłego.

Dla wyciszenia i relaksu

11 lipca zaczął się remont świetlicy. Na początku trzeba było całe pomieszczenie przygotować do pracy. Później torunianki, wraz z krawcem, dały nowe życie meblom i ścianom. Druga część pomieszczenia nawiązuje do ogrodu. Znajome artystki namalowały drzewa na ścianach, wiszą bujaki, a na podłodze pojawiła się wysepka z dywanu. Powstała strefa do wyciszenia i relaksu.

Uroczyste otwarcie po remoncie odbyło się w czwartek, 7 września. Oto nasza fotorelacja: