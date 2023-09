Podpalacz z Rubinkowa został zatrzymany przez policję

W nocy z poniedziałku na wtorek dyżurny na toruńskim Rubinkowie otrzymał informację o dwóch pożarach, do jakich doszło w rejonie ulic Łyskowskiego i Rydygiera w Toruniu. Do obu zdarzeń doszło w krótkich odstępach czasu. Zniszczeniu uległy dwie wiaty śmietnikowe, kilka plastikowych pojemników na śmieci oraz trzy samochody osobowe. Wartość strat pokrzywdzeni wstępnie oszacowali na 70 tys. złotych.

- Funkcjonariusze od razu zajęli się wyjaśnianiem tej sprawy. Zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków - mówi sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - W wyniku prowadzonych czynności ustalili, że stoi za tym znany im 31-latek, w przeszłości karany za inne przestępstwa. Kilkanaście godzin później policjanci zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli osobistej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy wyszło na jaw, że miał przy sobie zawiniątko z białym proszkiem. Policjanci zabezpieczyli znalezioną substancję i przekazali ją do laboratorium kryminalistycznego.

W czwartek 7 września policjanci ogłosili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut zniszczenia mienia. Prokurator, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, objął go policyjnym dozorem i zobowiązał do poręczenia majątkowego. Za zniszczenie mienia 31-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.