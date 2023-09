Dieta na dobry wzrok. Te produkty doskonale wpływają na oczy. Jedz to a będziesz widział lepiej

Nasze oczy codziennie narażone są na wiele przeciwności. Nie dość, że muszą stawić czoła zanieczyszczonemu powietrzu, to jeszcze liczba godzin, które spędzamy przed ekranem komórek i telewizorów nie wpływa korzystnie na nasz wzrok. To wszystko plus niezbyt higieniczny tryb życia nie pomaga naszym oczom.

Produkty dobre na wzrok

Skutkiem tego bywają z pozoru banalne dolegliwości oczu, mogące jednak prowadzić do osłabienia wzroku, szybszego starzenia się siatkówki i rozwoju naprawdę niebezpiecznych schorzeń. Środki, którymi często się ratujemy – krople, żele – działają tylko doraźnie. Żeby zaś trwale wzmocnić oczy, trzeba zadbać, by w diecie pojawiły się składniki niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Co więc robić, by było lepiej?

Przede wszystkim warto jeść produkty, które zawierają w swoim składzie substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego wzroku.