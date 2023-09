Chaos na Podgórzu. Jak funkcjonuje lewobrzeże po zamknięciu dla ruchu jednej z głównych ulic w Toruniu?

Na Poznańskiej, jednej z głównych ulic Podgórza, zaplanowano lewoskręt w ulicę Prüfferów. Ułatwić ma on dojazd do budynków mieszkalnych wzniesionych w ostatnich latach na południe od pobliskiego kościoła i klasztoru franciszkanów. Usprawni też ruch na Poznańskiej. Samochody oczekujące na przejazd w lewo nie będą blokować ruchu w stronę centrum Podgórza. Bezpieczniejsi będą tu też piesi - powstanie dla nich tzw. azyl.

Budowa lewoskrętu na Poznańskiej: ulica nie całkiem zamknięta

- Roboty na Poznańskiej rozpoczęły się w poniedziałek, niedługo po porannym szczycie. Zdecydowaliśmy się na zamknięcie fragmentu ulicy w sobotę, by kierowcy przyzwyczaili się do nowej organizacji ruchu na Podgórzu, którą wprowadziliśmy na czas budowy lewoskrętu - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Nowa organizacja ruchu to objazd wytyczony ulicami Hallera, 63. Pułku Piechoty i Andersa. Na niego zostały także skierowane autobusy MZK kilku linii. Przebieg ich tymczasowych tras wzbudził jednak wielkie kontrowersje. Pojawiły się w końcu ubiegłego tygodnia, zaraz po tym, gdy służby miejskie je zapowiedziały w swoich komunikatach. Wynikało z nich między innymi, że autobusy linii nr 10 i 20 będą omijać centrum Podgórza. Tym samym mocno utrudniony zostałby dojazd nimi stąd do centrum Torunia i oczywiście w odwrotnym kierunku.

- Planując tymczasowe trasy linii autobusowych pominięto też fakt, że przy ulicy Paderewskiego jest Szkoła Podstawowa nr 15. Moje dzieci mają wysiadać na przystanku przy ulicy Andersa, przy poligonie, gdzie, proszę mi wierzyć, samochody nie dostosowują się do ograniczenia prędkości 50 kilometrów na godzinę, Do tego jest tam przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, przy bardzo dużym natężeniu samochodów osobowych jak i ciężarowych. Przy wcześniej wprowadzanych na Podgórzu objazdach, spowodowanych na przykład naprawą nawierzchni ulicy, zawsze wyznaczano go ulicą Drzymały. Tym razem tak się nie stało - wskazywała pod koniec ubiegłego tygodnia Joanna Wierzchowska.