Choinki w Toruniu. Ile kosztują i gdzie można je kupić najtaniej?

Nadleśnictwo Toruń jest jednym z popularniejszych punktów, w których torunianie zaopatrują się w choinki. Dostarczane prosto z lasu kuszą nie tylko pięknym wyglądem, ale i atrakcyjną ceną. Już od czwartku, 7 grudnia można zaopatrzyć się we własną choinkę. Ile trzeba za nią zapłacić? Ceny wahają się od 25 do nawet 893 zł. Cena uzależniona jest od jej metra bieżącego:- Choinka do 0,9 mb – 25,00 zł,- Choinka od 1,0 do 1,5 mb – 30,00 zł,- Choinka od 1,6 do 2,5 – 45,00 zł,- Choinka od 2,6 do 3,5 mb – 75,00 zł,- Choinka od 3,6 do 5,0 mb – 103,00 zł, - Choinka od 5,1 do 10,0 mb – 598,00 zł,- Choinka powyżej 10,0 mb – 893,00 zł,- Choinka w doniczce – 30,00 zł,- Stroisz świerkowy m3/mp – 100,00 zł

Agnieszka Bielecka / zdjęcie ilustracyjne