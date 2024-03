Toruń. 17-latek z nożem i w kominiarce chciał ukraść rentę chorej kobiecie! Trafi do więzienia na 1,5 roku - zdecydował sąd Małgorzata Oberlan

17-letni Piotr W. wyposażony w nóż usiłował okraść chorą kobietę z renty. Właśnie usłyszał wyrok w Sądzie Okręgowym w Toruniu: 1,5 roku bezwzględnego więzienia. policja Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Prawdziwy horror przeżyły rencistka i jej córka we własnym domu w dniu, w którym odebrały rentę. Wtargnął do nich 17-latek w kominiarce i z nożem w ręku, żądając pieniędzy. Za rozbój Piotr W. trafi teraz do więzienia. Niestety, nastoletnich rozbójników nie brakuje - ostatnio także na ulicach Torunia.