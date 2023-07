Co dalej z nasadzeniami przy ulicy Długiej w Toruniu? Worki na wodę są, ale puste... Daniel Ludwiński

Wracamy do tematu drzew zasadzonych przy ul. Długiej w trakcie budowy nowej linii tramwajowej. Po naszym poprzednim tekście przymocowano do nich worki na wodę. Niestety, w workach wody nie ma, a stan drzew znów pozostawia wiele do życzenia.