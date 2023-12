Co podrożeje w Toruniu od 2024 roku? Duże zmiany nie tylko na parkingach

Podwyżka jest efektem "kształtowania zrównoważonej polityki transportowej" prowadzonej przez władze Torunia. Chodzi o ograniczenie wjazdu samochodów do ścisłego centrum miasta, zachęcenie do korzystania z komisji miejskiej oraz parkingów park&ride. Przyczynić ma się także do poprawy ochrony środowiska.