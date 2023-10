Od stycznia zapłacimy drożej za postój na parkingach w centrum Torunia, Jakie będą stawki?

Od stycznia 2024 roku więcej zapłacimy za postój w Strefie Płatnego Parkowania B, a także SPP A oraz w Śródmiejskiej Strefie Parkowania. Opłaty mają rosnąć co 12 miesięcy, by m.in. zachęcić do korzystania z autobusów i tramwajów oraz parkingów park&ride

Jacek Smarz