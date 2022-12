Czy "Serce Torunia" dostanie lokal od miasta? Prosi od lipca. "Stworzymy magazyn, łaźnię, pralnię dla bezdomnych"

Potencjalny lokal? Ulica Grudziądzka 151."Ma nawet prysznice. Brak ogrzewania sami rozwiążemy"

"Serce Torunia" podanie do Urzędu Miasta Torunia o przyznanie lokalu skierowało 18 lipca br. Pisaliśmy o tym. Ponieważ przez całe wakacje społecznicy nie doczekali się od gminy żadnej odpowiedzi, na początku września zgłosili się do urzędu osobiście.

- Najpierw usłyszeliśmy, że gdzieś się ten nasz wniosek zapodział. Potem został odnaleziony i trafił do pana Pawła Piotrowicza (to dyrektor Wydziału Komunikacji i Informacji Społecznej, zajmujący się też konsultacjami społecznymi -przyp.red.). Z panem dyrektorem spotkaliśmy się we wrześniu. Dano nam wówczas kilka dni na złożenie aneksu do wniosku, by uzupełnić zgłoszenie o opis pożądanego lokalu. Zrobiliśmy to - relacjonuje Michał Piszczek.