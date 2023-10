Czy w tym sezonie jest jeszcze szansa na grzyby? Pytamy w Lasach Państwowych w Toruniu

- Najkorzystniejsze dla przyrody, w tym dla grzybów są opady mniej intensywne, ale długotrwałe. Wówczas deszcz ma szansę w końcu dostać się do kapilar w glebie i tam pozostać. Ważne są także siedliska, czyli rodzaj gleb i roślinność - opowiada Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Mają one znaczenie w utrzymywaniu wilgoci w środowisku. Niestety, nasz region znajduje się na terenach, gdzie lasy porastają siedliska ubogie, a więc nie tylko o niskiej żyzności, ale również małej zawartości materii organicznej, a to ona ma znaczenie w zatrzymywaniu wody. Leśnicy od ok.20 lat podejmują starania w zakresie doprowadzania do lasów i utrzymywania w nich jak największych ilości wody – są to tzw. działania w zakresie małej retencji. Poprawiają one sytuację w lasach naszego regionu, lecz nie stanowią rozwiązania kompleksowego.