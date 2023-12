Daria ze Śląska odebrała nagrodę imienia Grzegorza Ciechowskiego

Daria ze Śląska to pseudonim artystyczny Darii Ryczek-Zając. Wokalistka pochodzi z Katowic. W tym roku ukazała się jej debiutancka płyta "Daria ze Śląska tu była".

Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego: w roku 2023 dla Darii ze Śląska

- To jeden z najbardziej spektakularnych polskich debiutów muzycznych ostatnich lat, doskonale wyważoną miksturę alternatywnego popu, dream popu i trip hopu z elementami jazzu. Za powściągliwość i adekwatność stosowanych środków wyrazu, za zmysł obserwacji przekuty w intrygujący storytelling, za szczerość i poruszającą prawdę graniczącą z ekshibicjonizmem, za piękno melancholii i dowód, że tylko smutek może być głęboki - mówi dziennikarz toruńskiego Radia Gra Mariusz Składanowski, cytując werdykt kapituły nagrody, w której zasiada.

Daria ze Śląska odebrała nagrodę podczas koncertu "Ciechowski Symfonicznie" w Centrum Kulturalno-Kongresowym "Jordanki" w Toruniu w czwartek 14 grudnia. Według tradycji powinno się to stać podczas Koncertu Specjalnego Pamięci Grzegorza Ciechowskiego w klubie Od Nowa. W tym roku jest on zaplanowany na sobotę 16 grudnia. Daria ze Śląska nie może jednak w nim uczestniczyć, gdyż już wcześniej miała zaplanowany na ten dzień koncert w klubie "Stodoła" w Warszawie w ramach trasy promującej wspomniany debiutancki album.

Grzegorz Ciechowski na przełomie lat 70. i 80. XX wieku studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W klubie "Od Nowa" zaczął grać i śpiewać w zespołach muzycznych. Został liderem zespołu Republika, jednej z legend polskiej sceny lat 80. i 90. Występował też solo - jako Obywatel G.C. Tworzył muzykę i pisał teksty dla innych wykonawców. Zmarł 22 grudnia 2001 roku. Do daty śmierci artysty nawiązują organizowane w Toruniu Dni Grzegorza Ciechowskiego - w ostatnim miesiącu każdego roku.

Dni Grzegorz Ciechowskiego w Toruniu: program na najbliższe dni

Oba wspomniane koncerty składają się na trwające w Toruniu do 17 grudnia kolejne Dni Grzegorza Ciechowskiego. Oto ich aktualny program:

niedziela 17 grudnia

godzina 18 - koncert Remigiusza Knapika "Piano Solo" (autorskie interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego w nowych jazzowych aranżacjach) w Dworze Artusa przy Rynku Staromiejskim, obowiązują bezpłatne wejściówki.

Dodajmy, że do niedzieli 17 grudnia utworów Grzegorza Ciechowskiego (m.in. „Nie pytaj o Polskę”, „Biała flaga”, „Mamona”, „Tak…, tak… to ja” czy „Przyznaję się do winy”) można wysłuchać w tramwaju MZK nr 313. Artysta jest jego patronem.