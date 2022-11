Darmowe badania od lekarza. Za to nie zapłacisz! Masz prawo tego zażądać!

Lekarz rodzinny - to on decyduje?

Lekarzem pierwszego kontaktu jest zazwyczaj lekarz rodzinny. Gdy się do niego zgłaszamy z konkretnym problemem zdrowotnym, to on decyduje o tym, jakie badania należy wykonać i w jakim zakresie. Na bazie tego stwierdza on, jakie leczenie jest najlepsze. Co do zasady kieruje on na darmowe badania. W tym celu wypisuje on skierowanie NFZ. Należy jednak pamiętać, że jeśli zaleca dodatkowe badanie np. witaminy D3 podczas badania krwi, nie może napisać tego na skierowaniu, ale te musimy wykupić samodzielnie. Dlaczego? Dlatego, że nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.