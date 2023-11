Dino, POLOmarket, Żabka - w północnej części Torunia powstaną nowe sklepy

Do końca tego roku zostanie otwarty nowy sklep POLOmarket przy ulicy Figowej 3-5, przy wylocie na Barbarkę na Wrzosach. Jego powierzchnia wyniesie ponad 800 metrów kwadratowych. Podobnie jak w przypadku części innych sklepów tej sieci w budynku znajdzie się miejsce dla saloniku prasowego. Na parkingu zaplanowano miejsca dla ponad 40 samochodów. Co ważne - inwestorowi, firmie BRESSE POL udało się uzyskać odpowiednie pozwolenia, dzięki czemu będą dwa wjazdy do obiektu - jeden od Szosy Chełmińskiej, a drugi od ulicy Figowej.