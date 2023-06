Toruń. Pierwsza pomoc w Galerii Copernicus. Tak można pomagać szybko i skutecznie

"Bezpieczne wakacje" w Toruniu

Wygląda na to, że się udało. Nawet bardzo udało. Tak w każdym razie uważają organizatorzy i uczestnicy sobotniej akcji "Bezpieczne wakacje". Jak już wcześniej wspominaliśmy zapowiadając przedsięwzięcie, chodziło przed wszystkim o to, aby uczestnicy nauczyli się przełamywać strach, bądź blokadę przed udzieleniem pomocy osobie potrzebującej, a także nauczyły się, w jaki sposób fachowo zgłaszać różne przypadki i nieść pomoc skutecznie. To się naprawdę przydaje, ponieważ w chwili próby, na przykład jakiegoś wypadku, nawet ludzie nieobojętni i opanowani czasami tracą głowę.