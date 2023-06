DPS Kraft Haus w Toruniu. Skarga syna zmarłej pensjonariuszki i kontrola wojewody. Co się działo z pieniędzmi?

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Dom Pomocy Społecznej "Kraft Haus" działa w Toruniu od pięciu lat. Placówka mieści się przy Szosie Okrężnej. To dom wyjątkowy, opiekujący się z osobami z wyjątkowymi potrzebami - chorymi psychicznie, często ubezwłasnowolnionymi.

Co temu DPS-owi zarzucał syn zmarłej? Co ustalili kontrolerzy wojewody?

Co natomiast z zarzutem dotyczącym pieniędzy pensjonariuszki? W zakresie rozliczeń finansowych, na podstawie miesięcznych wykazów kosztów powstałych z tytułu opłat za pobyt w DPS i zakupów dla mieszkanki, a ponadto wyjaśnień dyrektora "Kraft Haus" ustalono, iż odpłatność wyliczana była prawidłowo -zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art. 60 ust.2).

Jakie warunki mają podopieczni "Kraft Haus" i kto się nimi zajmuje?

Kontrola wojewody w domu przy szosie Okrężnej w Toruniu miała jednak zdecydowanie szerszy zakres - nie dotyczyła tylko wspomnianej skargi i sprawy zmarłej kobiety. Pod lupę wzięto tutaj praktycznie każdy aspekt funkcjonowania placówki.

Jak działa ten DPS? Co ustalono? Jednostka jest prowadzona przez Kujawsko-Pomorską Fundację Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym. DPS mieści się w nieruchomości dwukondygnacyjnej, w której zainstalowano windę. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono pokoje trzy- i czteroosobowe, na dwóch piętrach. Pomieszczenia i sprzęty są dostosowane do potrzeb pensjonariuszy.