Druga porażka Torunia. Także w 2029 roku nie będzie Europejską Stolicą Kultury

Toruń nie znalazł się w finale rywalizacji polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Będą o niego walczyć Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg.

SPRAWDŹ: Które gry planszowe z Książnicy Kopernikańskiej cieszą się największym zainteresowaniem?

Po raz pierwszy Toruń starał się o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Wtedy nie udało się go zdobyć. Także w 2029 roku Toruń nie będzie Europejską Stolicą Kultury. Nie został zakwalifikowany do finałowego etapu rywalizacji o ten tytuł. Miasta, które wezmą w nim udział, przedstawiono w piątek 27 października w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Listę uczestników finałowego etapu przedstawiła przewodnicząca Panelu Ekspertów Suvi Innilä, należąca do Zespołu ds. Selekcji i Monitorowania Europejskich Stolic Kultury przy Komisji Europejskiej.

Europejska Stolica Kultury 2029: w finale cztery z dwunastu miast

Do finału konkursu o tytuł ESK 2029 zakwalifikowano: Lublin,

Katowice,

Bielsko-Białą,

Kołobrzeg.

Te cztery miasta zostały wybrane z dwunastu, które złożyły wnioski aplikacyjne do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Były to:

Bielsko-Biała,

Bydgoszcz,

Jastrzębie-Zdrój,

Katowice,

Kielce,

Kołobrzeg,

Lublin,

Opole,

Płock,

Pszczyna,

Rzeszów,

Toruń. Wnioski aplikacyjne ocenił panel niezależnych ekspertów składający się z dziewięciu osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch wyznaczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czwartek 26 października odbyło się tzw. spotkanie preselekcyjne, podczas którego wysłuchani zostali przedstawiciele miast kandydujących. Po nim wybrano miasta do selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 roku.

Toruń w rywalizacji o tytuł ESK 2029: co proponował i co stracił?

Przypomnijmy, że 14 września prezydent Michał Zaleski podpisał, zgodnie z wymaganiami, 25 egzemplarzy aplikacji konkursowej Torunia. Przygotowała ją Lokalna Organizacja Turystyczna, wybrana do tego zadania przez Urząd Miasta. W aplikacji uwzględniono m.in. zapisy Strategii Rozwoju Miasta Torunia. W aplikacji ujęte zostały m. in. obecne i planowane działania artystyczne realizowane przez samorządowe instytucje kultury działające w Toruniu, Centrum Kulturalno-Kongresowe "Jordanki", Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną o europejskim wymiarze. Jak zapewniał Urząd Miasta, we wniosku zaprezentowano "oryginalną wizję artystyczną i strategię programu kulturalnego miasta Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. wykorzystującej w optymalny sposób wszystkie dostępne zasoby instytucjonalne i ludzkie operujące w obszarze sektora kreatywnego Torunia".

- Trudno komentować werdykt zespołu ekspertów nie znając jego uzasadnienia - mówi Ryszard Kruk, prezes LOT. - Mam nadzieję, że będzie można się z nim zapoznać. Na razie nie wiemy, czy w naszej aplikacji były braki, czy też inni byli zdecydowanie lepsi. Oczywiście jestem zawiedziony, bo wykonaliśmy ciężką pracę, chociaż trzeba się było liczyć z tym, że możemy odpaść. Przy ogłaszaniu werdyktu zostało powiedziane, że poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Na pewno nie przynieśliśmy wstydu. Tytuł "Europejska Stolica Kultury” został ustanowiony przez Unię Europejską w 1985 roku. Celem jest ochrona i promocja bogactwa i różnorodności kultur w Europie oraz "podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej". Inicjatywa ta ma zachęcać do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także do "wyeksponowania wspólnego dziedzictwa kulturowego". Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc jego rozwój.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany sekwencyjnie: dwóm lub trzem miastom z państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu oraz państwom kandydującym (lub potencjalnym kandydatom). Dotychczas dwa polskie miasta zostały wyróżnione tym tytułem: Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016 roku. Rywalizację w 2016 roku z Wrocławiem przegrał m.in. Toruń, a także Bydgoszcz. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) w 2029 roku.

Jak informuje MKiDN, organizacja obchodów związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” w 2029 roku będzie okazją do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej. Może ono liczyć na wzrost liczby turystów w roku obchodów, rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego, przyciągnięcie do miasta inwestorów zagranicznych.