Uchylona nagana dla prezydenta Torunia za 7,8 mln zł nagród dla urzędników! Boks prawny trwa dalej

- Odwołaliśmy do Głównej komisji Orzekającej. Ta decyzję RKO w Bydgoszczy w jednym punkcie w ogóle umorzyła, a w pozostałej uchyliła i przekazała do ponownego rozpoznania. Sprawa znów rozpoznawana jest w Bydgoszczy. Finału spodziewamy się za kilka tygodni. Liczymy na uniewinnienie prezydenta. Jeśli stanie się inaczej, znów się odwołamy; mamy takie prawo, bo decyzja będzie nieprawomocna - przekazuje "Nowościom" adwokat Tadeusz Felski, reprezentujący w tej sprawie prezydenta Michała Zaleskiego.

Miliony wypłacone urzędnikom z Torunia bez uzasadnienia na piśmie

Jak zatem widać, prezydent jest zdeterminowany walczyć w sprawie 7,8 mln zł wypłaconych urzędnikom i wiceprezydentom bez uzasadnienia (rzekomo koniecznego - to się wciąż waży) do samego końca. Plan jest taki, by wyczerpać całą dostępną ścieżkę prawną. Dodajmy, że jeśli RKO w Bydgoszczy uniewinni za kilka tygodni Michała Zaleskiego, to sprawa i tak się nie musi zakończyć. Wówczas odwołania można spodziewać się ze strony oskarżającego go Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.