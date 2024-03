Drugi dzień Welconomy w Toruniu. Dyskusje o rozwoju kolei, kondycji psychicznej młodych i inne

Wtorek 26 marca był drugim i ostatnim dniem tegorocznej odsłony organizowanego w Toruniu Welconomy. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce łączących podczas debat przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów.

Welconomy 2024 w Toruniu: różnorodna tematyka dyskusji

Drugiego dnia tegorocznego Welconomy panie dyskutowały o tym "Czy samorząd jest mężczyzną". Inne tematy debat to między innymi: "Świat w czasie przełomu. Religijne mosty nadziei", "Młodzi w kulturze - kultura dla młodych", "Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego", "Wpływ organizacji zrzeszających kobiety na aktywizację i rozwój obszarów wiejskich", "Dziedzictwo niematerialne - perspektywa krajowa i międzynarodowa", "Czy można być szczęśliwym w pracy?", "Przedsiębiorcze pokolenie a edukacja w biznesie", "Młodzi w polityce – pociąg do zmian". Znana aktorka i prezes fundacji "Akogo?” Ewa Błaszczyk wzięła udział w dyskusji "Leczenie śpiączki i opieka długoterminowa – problem medyczny czy społeczny?". Tematyka debat była więc bardzo różnorodna.

We wtorek (26 marca) została podpisana umowa na wdrożenie toruńskiej karty miejskiej.

- Infrastruktura kolejowa, jako infrastruktura strategiczna, musi być w rękach państwa - podkreślał wiceminister Koperski. - Na pewno będzie jednak większa konkurencja na torach. Na polski rynek chce choćby mocniej wejść przewoźnik z Czech. To wymusi zmiany w polskich spółkach kolejowych. W tym wszystkim jednak nie biznes jest najważniejszy, ale pasażer. Musi mieć dostęp do połączeń kolejowych przez cały dzień, a nie tylko w godzinach szczytu.

Welconomy 2024 w Toruniu: kolej musi postawić na dowozy ludzi do i z pracy

- Problemem są bardzo długo trwające inwestycje kolejowe, które na dodatek nie przynoszą efektu, jakiego można by się po nich spodziewać. Na przykład modernizacja linii Warszawa-Poznań zamiast dwóch lat trwa siedem, a efektem ma być skrócenie czasu jazdy pociągiem nią tylko o dwie minuty. Trzeba więc położyć większy nacisk na planowanie inwestycji. Trzeba w tym uwzględnić sytuację, która może zaistnieć na modernizowanych trasach za kilka lat - mówił Karol Trammer.

Podał on też przykład zmodernizowanej linii Warszawa-Gdańsk. Po przebudowie pociągi w znacząco krótszym czasie ją pokonują. Efektem jest większe zainteresowanie pasażerów kursami. Są apele o zwiększenie ich liczby. Na linii brakuje jednak miejsc, gdzie pociągi mogłyby się wyprzedzać. Są istotne, gdyż pendolino na tej linii kursuje z taką prędkością, że dogania inne pociągi.

Zobaczcie nasz najnowszy przegląd lokalnych ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem pod lupę bierzemy najtańsze domy, które dostępne są do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej szczegółów w galerii.

Jego zdaniem kolej musi mieć ofertę dla osób dojeżdżających do pracy, bo to jej główne zadanie. Takich pasażerów jest coraz więcej, co widać w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tymczasem brakuje kursów dla wracających z pracy po godzinie 22.