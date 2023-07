Dzieci wróciły do brodzika w kompleksie na Skarpie. Woda jest już czysta, można się bezpiecznie kąpać

Od poniedziałku nie można było się kąpać w brodziku w kompleksie basenów plenerowych na Skarpie. To efekt wewnętrznej kontroli wody zleconej przez właściciela obiektu - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wykazała ona przekroczenia stężenia substancji stosowanych do dezynfekcji wody - chloroformu i tzw. trihalometanów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia w większych stężeniach i przy długotrwałym działaniu. Chloroform jest stosowany do dezynfekcji wody basenowej.