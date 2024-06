Toruń. Zegar słoneczny cieszy po remoncie. Wiele wspomnień naszych Czytelników! A zdjęcia nawet z lat 70-tych...

Zegar w Dolinie Marzeń w Toruniu - tyle pięknych wspomnień i zdjęć

-Tyle pięknych wspomnień mamy wraz z rodzeństwem z tego miejsca z lat 70. i 80. Rodzice zabierali nas tutaj na spacery; objaśniali czym jest ten zegar i jak działa - wspomina pani Grażyna z Jakubskiego Przedmieścia. - Jedno, czego żałuję bardzo, to brak zdjęć w naszym rodzinnym albumie z tamtych czasów. Nie zachowały się u nas...

Pani Danuta pokazała nam zdjęcie czarno-białe z roku 1975, na którym widać mamę z dzieckiem. Dziś ten zapatrzony w zegar bobas to już dojrzały człowiek. Pan Marek pochwalił się pięknym slajdem z okolic roku 1974. Na nim zegar widoczny jest w kolorze i pięknym świetle słonecznym. Inne zdjęcia też poruszają i wywołują miłe wspomnienia.

Są jednak torunianie, którzy takie zdjęcia lub slajdy i to z lat 70. w swoim domach posiadają. Niektóre tutaj prezentujemy - to Czytelnicy "Nowości" udostępnili swoje skarby pod naszym artykułem na Facebooku.

Komentarze naszych Czytelników? To z jednej strony satysfakcja z tego, że zegar doczekał się remontu. Z drugiej zaś obawy, czy znów nie będzie dewastowany... Pani Wanda natomiast przypomniała (słusznie!), że miasto planowało renowacje pomnika na rok ubiegły - z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. To się nie udało i w roku jubileuszowym zegar słoneczny straszył, co nasza Czytelniczka przypomniała podsyłając zdjęcie.