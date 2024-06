Toruń. Wisłoterapia z Flisakami. Z nimi jeździ się po Wiśle i obcuje z naturą. Jakie tajemnice skrywają toruńscy flisacy? Katarzyna Kucharczyk

Załoga „Nowości” wybrała się z wizytą do toruńskich Flisaków, by sprawdzić, jak na co dzień wygląda ich praca. Reporterzy z naszej redakcji doświadczyli nie tylko rzecznego prądu, ale doświadczyli także wisłoterapii. Czym jest to zjawisko? Jak na co dzień wygląda praca na drewnianej łodzi? Opowiedzieli nam o tym Angelika Sawicka i Radek Smużny.