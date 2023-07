Egzamin ósmoklasisty 2023. Sprawdzamy, jak wypadły gminy w powiecie toruńskim?

Egzamin ósmoklasisty to trzydniowy test z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Co do zasady, nie można go nie zdać. Warunkuje on jednak zakończenie edukacji na etapie szkoły podstawowej. Jego wyniki natomiast liczą się na równi ze świadectwem przy rekrutacji do placówek ponadpodstawowych.