Toruń. Po pogrzebie Paulinki z Podgórskiej. Ujawniamy raport, który zablokował powstanie przejścia dla pieszych

Tragedia w Toruniu

Tragedia, do której 3 lipca doszło na ul. Podgórskiej w Toruniu porusza do głębi. 13-letnia Paulina weszła tutaj na jezdnię w miejscu, w którym aż prosi się o przejście dla pieszych. Zginęła pod kołami samochodu, który prowadziła 25-letnia pani Karolina. To dramat również tej młodej kobiety - na razie nic nie wskazuje, by jechała za szybko.