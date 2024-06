Ewakuacja centrum handlowego w Toruniu. Spokojnie - to tylko ćwiczenia

- To ćwiczenia, do przeprowadzenia których są zobowiązani zarządcy obiektu - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. - Na miejscu jest jeden nasz zastęp, który się tym ćwiczeniom przygląda. Poza tym centrum handlowe jest podłączone do monitoringu pożarowego, w przypadku alarmu sygnał trafia do nas. Sprawdziliśmy, że to również działa.